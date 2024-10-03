Линия соприкосновения фактически разорвана на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков в своем блоге на YouTube.

«В настоящее время основным ударом является Южный Донецк и южный фланг Купянского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — рассказал он.

Стариков добавил, что вместе с тем происходят активные боевые действия на Покровском (Покровск — украинское название Красноармейска) и Кураховском направлениях.

Также экс-полковник СБУ отметил, что сложившаяся на фронте обстановка может привести к оперативно-тактическом кризису для украинской армии по всей линии боевого соприкосновения.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Угледар в Донецкой народной республике.

В свою очередь военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов рассказал, что взятие Вооруженными силами РФ под контроль города Угледара стало переломным моментом в ходе специальной военной операции. По словам эксперта, город являлся крупным центром для распределения снабжения украинской армии, а после его взятия у ВСУ не осталось других серьезных точек для обороны.

Ранее в ВСУ признали, что Россия может выйти на границы ДНР и ЛНР.