Стало известно об ухудшении отношений Вашингтона и Тель-Авива

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке сильно испортила международные взаимоотношения США и Израиля. Об этом пишет The Washington Post (WP).

«Война сильно подорвала отношения США с Израилем, их ближайшим партнером на Ближнем Востоке, и все надежды на нормализацию отношений с Саудовской Аравией были отложены», — говорится в публикации.

Как пишет издание, вооруженные силы США позиционируют себя как помощника в защите Израиля от Ирана, а также его союзников. В результате угроза более масштабного конфликта отвлекла американские войска и военную технику от других глобальных приоритетов.

WP также пишет, что президент США Джо Байден множество раз обращался к премьер-министру Израиля Нетаньяху, призывая того «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования», отказавшись таким образом от тактических военных и политических побед.

Также по информации издания, Тель-Авив, пользуясь гарантией безопасности со стороны Вашингтона, проводил множественные атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя о своих действиях американских партнеров.

1 октября Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских ракет по Израилю. СМИ писали, что Иран нанес удар несколькими «волнами» ракет, при этом в первой «волне» атаки зафиксировано не менее 100 ракет. В иранском Корпусе стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Тегеран начал атаку на Израиль в ответ на ликвидацию генерального секретаря «Хезболлы» Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами «Курдс» Аббаса Нилфорушана.

При этом в КСИР подчеркнули, что если Израиль отреагирует на атаку Ирана, то столкнется с еще более сокрушительными атаками со стороны исламской республики. Подробности о произошедшем в сводке «Газеты.Ru».

Ранее генштаб Израиля пригрозил Ирану ответным ударом.