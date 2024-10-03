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Израиль атаковал офис «Хезболлы» в пригороде Бейрута

РИА Новости: Израиль нанес четыре авиаудара по южным пригородам Бейрута

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Hussein Malla/AP

Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла четыре авиационных удара по южным пригородам ливанской столицы Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника, израильские военные хотели поразить здание офиса по связям со СМИ шиитской организации «Хезболла».

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла был ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

После этого израильская армия начала ограниченную наземную операцию на юге Ливана. 2 октября «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе. На следующий день представители движения заявили, что остановили продвижение израильтян.

Ранее сообщалось, что Ливан диппомощь из-за конфликта на Ближнем Востоке.

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Операция Израиля в Ливане
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