В ООН проверяют видео расправы ВСУ над мирными жителями

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) анализирует видео, на котором, предположительно, показана расправа украинских военных над мирными жителями в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя всемирной организации Элизабет Троссел.

«Коллеги знают о видеозаписи и анализируют ее», — сказала представитель ООН.

1 октября в силовых структурах РФ сообщали, что на камере украинского военного были найдены кадры с доказательством расправы солдат ВСУ над жителями Курской области. На видео украинский военный сначала предлагает кому-то выйти, а затем делает несколько прицельных выстрелов в противоположную часть комнаты, где находятся мужчина в инвалидном кресле и человек, лежащий у дивана.

Во вторник также стало известно, что ООН выпустила доклад о пытках российских военнопленных солдатами ВСУ. Солдаты рассказали об избиениях, а также угрозах расправой, физическим насилием и изнасилованием. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее против военных ВСУ, обстрелявших из танка мирных жителей, завели уголовное дело.