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В России оценили послания русским на украинских минах

Депутат ГД Шеремет: послания на украинских минах — признак зреющего в ВСУ бунта

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Ivan Antypenko/Reuters

Послания, которые оставлены на невзведенных украинских минах, являются признаком зреющего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) бунта. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Это свидетельствует о том, что эйфория в украинском обществе, как в тылу, так и на фронте, наконец-то прошла, и теперь в нем зреет стихийный бунт против режима Владимира Зеленского», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что украинский народ «вскоре прозреет» и поймет, что на Украине правит предатель, который удерживает власть в стране силой и страхом.

Невзведенные мины, о которых идет речь, украинские военнослужащие установили с посланием для российских солдат на одном из направлений в зоне специальной военной операции. Как рассказал сапер Ленинградского полка с позывным «Бурзум», внутри мин лежали записки со словами «русские, простите...». «Бурзум» добавил, что большинство народа Украины понимает, что воюет ни за что.

Ранее в Госдепе США заявили об отсутствии «магического средства» для Украины.

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Операция на Украине
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