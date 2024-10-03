Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны РФ отчиталось о ситуации в Курской области

ВСУ за сутки потеряли более 300 солдат в приграничных районах Курской области

close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За сутки силы РФ отразили две контратаки ВСУ в направлении Плехово, в результате чего украинские подразделения потеряли до 30 человек.

Кроме того, при попытке прорваться через российскую границу, противник потерял более 60 человек, а также три боевые бронированные машины и автомобиль. При этом в Минобороны заверили, что прорвать госграницу ВСУ не удалось.

Еще в 17 населенных пунктах Курской области экипажи боевых самолетов при поддержке огня артиллерии поразили военнослужащих и технику 11 бригад ВСУ.

В приграничной Сумской области Украины силы РФ нанесли удары по районам сосредоточения семи бригад ВСУ.

За сутки армия Украины потеряла более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артустановки Paladin американского производства, самоходную артустановку Archer шведского производства и три автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами