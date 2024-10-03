Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям девяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За сутки силы РФ отразили две контратаки ВСУ в направлении Плехово, в результате чего украинские подразделения потеряли до 30 человек.

Кроме того, при попытке прорваться через российскую границу, противник потерял более 60 человек, а также три боевые бронированные машины и автомобиль. При этом в Минобороны заверили, что прорвать госграницу ВСУ не удалось.

Еще в 17 населенных пунктах Курской области экипажи боевых самолетов при поддержке огня артиллерии поразили военнослужащих и технику 11 бригад ВСУ.

В приграничной Сумской области Украины силы РФ нанесли удары по районам сосредоточения семи бригад ВСУ.



За сутки армия Украины потеряла более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артустановки Paladin американского производства, самоходную артустановку Archer шведского производства и три автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня и другой техники.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.