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В мэрии Курска раскрыли последствия падения обломков в одном из округов

В Курске обломки упали на улицы в Железнодорожном округе после работы ПВО

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В мэрии Курска сообщили, что в городе нет повреждений в результате падения обломков сбитых целей, информирует ТАСС.

«В Железнодорожном округе на нескольких улицах зафиксировано падение обломков. Последствия на земле уточняются, о них нужно сообщить по телефону 112», — пояснили в мэрии.

Отмечается, что специалисты обследуют места происшествия, значительных повреждений зданий не выявлено.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что силы противовоздушной обороны России сбили ракету и три беспилотника ВСУ в небе над регионом. Граждан призвали не приближаться к обломкам дронов.

Также военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказывал, что отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привела к тому, что российские войска стремительно продвинулись в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.

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