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Подразделения группы «Восток» улучшили позиции в ДНР и Запорожской области

МО РФ: российские войска улучшили положение в ДНР и Запорожской области

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, бои шли в районе населенных пунктов Добровольное, Золотая Нива, Великая Новоселка в Донецкой народной республике и Левадное в Запорожской области.

«Подразделения группировки войск «Восток» ... Нанесли поражение живой силе и технике <...> Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две 155-мм французских гаубицы Caesar.

До этого зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что атаки украинских беспилотников по территории РФ прекратятся с окончанием СВО.

По словам Чепы, попытки со стороны Украины запугать, шантажировать власти РФ «не приводят ни к каким результатам». При этом положение ВСУ на фронте продолжает ухудшаться.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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