Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение четырем бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бои проходили в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, а также Степное, Казцкое и Кизомыс Херсонской области.

При этом потери украинской армии составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Также была уничтожена станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и три полевых склада боеприпасов.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Вишневое в Харьковской области. Как рассказали в ведомстве, населенный пункт был занят бойцами группировки войск «Запад». Сообщается, что силами ВС РФ был нанесен удар по живой силе ВСУ. Кроме того, отражены две вражеские контратаки. Потери Вооруженных сил Украины при этом составили до 410 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм гаубица М777, 155-мм гаубица FH-70.

Ранее российские военные взяли под контроль два населенных пункта в ДНР.