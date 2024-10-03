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ВСУ потеряли 400 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад»

Минобороны: группировка ВС РФ «Запад» ликвидировала до 400 солдат ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Российские войска группировки «Запад» заняли более выгодные позиции в своей зоне ответственности, ликвидировав порядка 400 украинских солдат. Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным ведомства, военнослужащие РФ поразили позиции шести бригад ВСУ и одной бригады нацгвардии в районах Лозовой, Новоосиново, Купянска, Зеленого Гая и Кругляковский в Харьковской области, Невского в ЛНР, Торского в ДНР, а также Серебрянского лесничества.

Помимо этого, были отражены три контратаки украинских штурмовиков.

Не считая потерь в живой силе, ВСУ также лишились одной БМП, семи легковых авто, по одной гаубице М777, М198, FH-70 и двух Д-30. Кроме того, ВС РФ уничтожили две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, две станции РЭБ «Анклав-Н» и четыре склада со снарядами.

Как пишет газета Washington Post, российские войска в Донбассе продвигаются с невиданными с 2022 года темпами. Как отмечает американская газета, за два месяца российским вооруженным силам удалось взять под контроль территорию площадью 823 квадратных километра.

Ранее появились кадры удара ОФАБ-9000 по позициям ВСУ в Волчанске.

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