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ВСУ потеряли до 145 военных в Харьковской области

МО: бойцы группировки «Север» поразили четыре бригады ВСУ в Харьковской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесли поражение формированиям четырех бригад Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков. Об этом сообщает министерство обороны Российской Федерации.

Отмечается, что армия Украины в ходе этих боев потеряла до 145-ти военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 152 мм орудие Д-20, 122 мм гаубицу Д-30.

Кроме того, российские бойцы уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов.

2 октября сообщалось, что группировка войск «Север» нанесла удар по живой силе ВСУ в Курской области.

1 октября руководитель российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что в окрестностях взятого силами РФ села Вишневое в Изюмском районе Харьковской области идут активные бои.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных военных ВСУ в мирную жизнь.

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