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Журналисты заявили об использовании ВСУ лучших танков Запада в Курской области

Forbes: ВСУ использовали в Курской области лучшие танки Leopard 2A6 и Strv 122

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Global Look Press

Украинские войска в ходе нападения на Курскую область использовали лучшие западные танки, которые вряд ли удастся заменить в случае их потери. Об этом пишет журнал Forbes.

Согласно материалу издания, в нападении участвует 21-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), в распоряжении которой есть боевые машины пехоты CV90, а также танки Leopard 2A6 и Strv 122. По данным Forbes, это одни из лучших единиц военной техники в наличии у украинских войск.

Как отмечается в статье, в то время как другие бригады ВСУ, у которых есть танки Leopard, пользуются более старыми и многочисленными моделями Leopard 2A4 и получают несколько партий для возмещения потерь на поле боя, 21-я механизированная бригада с ее более новыми моделями вряд ли получит свежую технику.

По информации Forbes, вооруженные силы Швеции и Германии с трудом обеспечивают техникой свои танковые бригады и не высказывают готовность передать ее украинским войскам.

1 октября Минобороны РФ сообщало, что за время боевых действий ВСУ потеряли 135 танков, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 859 боевых бронированных машин, 569 автомобилей и более 19250 военнослужащих.

Ранее страны Запада анонсировали новую военную помощь Украине.

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