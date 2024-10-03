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Эксперт рассказал о продвижении ВС РФ после атаки ВСУ на Курск

Эксперт Матвийчук: отправка ВСУ на Курск помогла продвижению РФ в зоне СВО

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Станислав Красильников/РИА Новости

Отправка частей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область привела к тому, что российские войска стремительно продвинулись в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил «Ленте.ру».

По его словам, в течение весны и лета российские бойцы уничтожали оборонительные позиции ВСУ, их вооружения и бригады. Все это поспособствовало тому, что силы РФ смогли стать полностью подготовленными, подготовить новую тактику.

Матвийчук добавил, что производство российской техники и вооружения поставлено на поток, заводы восполняют все потери, то есть ВС РФ оказались более боеспособными, чем ВСУ.

«Авантюра [президента Украины Владимира] Зеленского, который снял с фронта боеспособную часть ВСУ и отправил ее на Курск, тоже способствует продвижению наших войск», — сказал военный эксперт.

По его словам, российские военные уже практически прорвали все боевые позиции подразделений Украины и развивают наступление в направлении Краматорска и Днепропетровска.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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