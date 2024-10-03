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В Курской области житель ползком спасался от ВСУ

Житель Курской области ползком спасался от расстреливающего его авто бойца ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Житель Курской области ползком спасался от украинского военнослужащего, который в упор расстреливал его автомобиль. Об этом сообщила очевидица случившегося военным следователям, кадры допроса есть в распоряжении РИА Новости.

По ее словам, мужчина пытался выехать из слободы Гончаровки Суджанского района на машине. Во время эвакуации он попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Встретила знакомого в больнице, он рассказал, как уезжал: «Я доехал до самолета [памятника] на выезде, там стоял украинский бандер и начал расстреливать автомобиль. Я чудом из этой машины вылез и потом ползком [спасался]», — вспомнила женщина слова местного жителя.

По ее информации, спасшийся мужчина получил множество ранений.

До этого было возбуждено уголовное дело по факту обстрела со стороны ВСУ машины жителя.

По версии следствия, украинские военные 6 августа в Суджанском районе Курской области обстреляли легковую машину, в которой находились два человека, из автоматического оружия.

Ранее на видео попал обстрел ВСУ автомобиля с россиянами в Курской области.

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