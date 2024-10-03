Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на Купянском направлении. Об этом агентству РИА Новости рассказал военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко со ссылкой на источники.

По его словам, российские бойцы совершили штурм на украинские позиции в районе населенного пункта Петропавловка. Не выдержав напора, солдаты ВСУ самовольно оставили позиции на одном из опорных пунктов и попытались скрыться в лесополосе западнее села.

Марочко уточнил, что под огонь российской артиллерии попала группа из 15 украинских военнослужащих, большая часть из которых была уничтожена.

В конце сентября пленный боец ВСУ признался, что хотел сбежать из армии в первый же день. По его словам, командование украинских войск совершенно не ценит рядовых солдат и офицеры воспринимают подчиненных «как мясо».

Как отмечал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, на текущий момент возможность переворота в рядах Вооруженных сил Украины крайне мала. Так, по его словам, для реализации подобного плана военнослужащие должны заручиться поддержкой командования и получить помощь со стороны, однако такой исход практически нереален.

Ранее российские войска вынудили ВСУ атаковать в неудобном месте.