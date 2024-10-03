Подполье сообщило об ударе по железнодорожной станции в Харькове

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что российские войска нанесли удар по району железнодорожной станции в Харькове минувшей ночью.

По словам Лебедева, также с помощью фугасной бомбы был атакован завод имени Малышева, где располагаются склады.

«В 22:40 был «прилет» в поселке Боровая. Взрыв местные жители зафиксировали в направлении железнодорожной станции Преддонбасовская, где на территории элеватора расположено несколько складов», — поделился подпольщик.

До этого Лебедев сообщал, что российские войска нанесли удар в Полтаве, вероятно, по месту дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе авиабазы.

По его словам, авиабаза Полтава иногда использовалась как аэродром «подскока», поэтому там есть на хранении авиационные ракеты и горюче-смазочные материалы. Прилегающая территория бывшей секретной части выходит на ж/д пути, по которым поставляются военная техника и боекомплекты для подразделений ВСУ.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.