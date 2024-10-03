Военный эксперт оценил возможность переворота в ВСУ

На текущий момент возможность переворота в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне мала. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Судя по событиям на фронте, они продолжают оказывать сопротивление. Здесь факторы играют различные: и контроль спецслужб над ними, и, конечно, финансовое довольствие, и настроение общества. Оно в основном склонно к тому, чтобы оказывать нам сопротивление», — отметил Дандыкин.

Эксперт отметил, что для переворота в украинской армии необходимы несколько факторов. Так, по словам капитана, для реализации плана военнослужащие должны заручиться поддержкой командования и получить помощь со стороны. Однако подобный исход практически нереален, подчеркнул Дандыкин.

1 октября военнопленный Ярослав Диденко, служивший в 58-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ, рассказал, что украинские военные готовы развернуть оружие в сторону Киева. По его словам, украинцы устали от насильственной мобилизации, когда людей хватают на улицах.

Ранее в Совфеде оценили вероятность военного переворота на Украине.