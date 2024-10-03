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В подполье заявили об ударе в направлении авиабазы ВСУ в Полтаве

Лебедев: удар нанесен в Полтаве по месту дислокации ВСУ рядом с авиабазой

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Stringer/Reuters

Российские войска нанесли удар в Полтаве, вероятно, по месту дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в районе авиабазы. Об этом заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 05:10 утра в Полтаве прозвучал шикарный взрыв... Взрыв был слышен в направлении дислокации автороты секретной [военной] части... Есть большая вероятность, что попали в общежитие, где ютятся летуны с авиабазы, которая стоит там же», — сказал Лебедев.

По его словам, авиабаза Полтава иногда использовалась как аэродром «подскока», поэтому там есть на хранении авиационные ракеты и горюче-смазочные материалы.

Он добавил, что прилегающая территория бывшей секретной части выходит на ж/д пути, по которым поставляются военная техника и боекомплекты для подразделений ВСУ.

2 октября российские Telegram-каналы сообщали об ударе войск РФ по отелю на дороге между Краматорском и Славянском, где базировались бойцы украинского спецподразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее ВС РФ ударили по терминалу и парому с военным грузом в Одесской области.

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