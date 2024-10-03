Израиль призвал жителей пригородов Бейрута эвакуироваться

Армия обороны Израиля повторно призвала жителей ряда кварталов южных пригородов столицы Ливана Бейрута эвакуироваться. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что военные издали приказы, предписывающие людям покинуть многочисленные районы густонаселенного южного Бейрута. Израильская сторона утверждает, что в этой области будут наноситься удары по объектам движения «Хезболла».

Ранее сообщалось, что Израиль и США обсуждают возможность удара по формированиям Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Йемене в качестве ответа Ирану.

Ракетный обстрел Израиля 1 октября стал ответом на ликвидацию главы «Хезболлы» Хасана Насраллы в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар по Хании был произведен на следующий день после его встречи с Пезешкианом, в ходе которой недавно избранный иранский лидер заявил о скором уничтожении Израиля.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Россия осудила нападение Израиля на Ливан.