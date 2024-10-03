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Япония отправила военные самолеты для эвакуации своих граждан из Ливана

Япония направила в Иорданию и Грецию самолеты для эвакуации граждан из Ливана

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Hassan Ammar/AP

Япония направила два военных самолета в Иорданию и Грецию для эвакуации своих граждан из Ливана. Об этом сообщило японское агентство Kyodo, передает РИА Новости.

Транспортные самолеты Kawasaki C-2 сил самообороны Японии вылетели с базы в префектуре Тоттори. Они прибудут в место назначения 4 октября и будут находиться в режиме ожидания.

Как отмечает агентство, за всю свою историю Япония восемь раз эвакуировала своих граждан военными самолетами из горячих точек. Первый раз они были использованы для эвакуации из Ирака в 2004 году, а последние два — после обострения конфликта между Израилем и Палестиной в октябре 2023 года. Тогда было вывезено 129 граждан Японии и Южной Кореи.

В последние дни около 500 граждан стран — членов Евросоюза и других государств эвакуировались с Ближнего Востока на Кипр морским путем. Всего на Кипр прибыли 30 лодок.

В ночь на 1 октября Израиль сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана. «Хезболлу» поддержал Иран, запустив вечером того же дня в сторону Израиля несколько сотен ракет. В ночь на 3 октября израильская авиация впервые нанесла удар по центру Бейрута.

Ранее сообщалось, что Израиль намерен дальше наступать на Ливан.

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