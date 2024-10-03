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Израильская авиация нанесла удар по центру медицинской службы «Хезболлы» в Бейруте

Израильские самолеты обстреляли ракетами центр медслужбы «Хезболлы» в Бейруте

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Ali Alloush/Reuters

Самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли ряд ударов по кварталам столицы Ливана. Об этом сообщает ТАСС.

По имеющейся информации, израильские истребители точечно атаковали центральные и южные районы Бейрута. Ракеты попали в центр медицинской службы шиитского движения «Хезболла», расположенный в квартале Эль-Башура.

Также был совершен налет на один из домов на улице Селима Саляма.

2 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что «Хезболла» запустила еще 100 ракет по северу Израиля.

В этот же день «Хезболла» сообщила о трех подбитых израильских танках на границе с Ливаном.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

Ранее в Израиле заявили об ожесточенных боях на юге Ливана.

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Операция Израиля в Ливане
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