В Брянской области предотвратили атаку беспилотников

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбили в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — написал губернатор.
Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, подчеркнул Богомаз и добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Поздно вечером губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили в регионе 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.
Утром сообщалось, что в Белгородской области под атаку БПЛА попал грузовой автомобиль.
Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.