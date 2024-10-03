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В Брянской области предотвратили атаку беспилотников

Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Брянской области

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

Беспилотник Вооруженных сил Украины сбили в Брянской области, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет, подчеркнул Богомаз и добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Поздно вечером губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили в регионе 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ.

Утром сообщалось, что в Белгородской области под атаку БПЛА попал грузовой автомобиль.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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