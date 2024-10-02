Беспилотники «Калашникова» стали менее уязвимы для РЭБ

Беспилотник «Скат 350М» разработки концерна «Калашников» улучшили для меньшей уязвимости перед средствами РЭБ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна.

Техническим решением концерна стала возможность быстро переключить канал управления.

«Мы можем уйти на другой канал или уменьшить мощность текущего, чтобы ускользнуть от средств РЭБ противника. НППУ [наземное приемо-передающее устройство — «Газета.Ru»] оснащено дополнительными антеннами типа «волновой канал» и обеспечивает программное переключение между широко и узконаправленными антеннами», — рассказали в концерне.

Также была проведена работа по обеспечению безопасности боевых расчетов, увеличив линию связи между наземной станцией управления и НППУ до 500 м.

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