Пезешкиан пригрозил Израилю эскалацией после ответа на ракетный обстрел

Президент Ирана Масуд Пезешкиан пригрозил Израилю «более сильной и жесткой» реакцией на возможный ответный удар после ракетного обстрела страны. Его слова приводит РИА Новости.

В ходе брифинга после переговоров с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани Пезешкиан заявил, что Евросоюз и США не заинтересованы в дестабилизации Ближнего Востока, но Израиль все равно «расширяет круг насилия», вынуждая Тель-Авив реагировать на свои действия. При этом ираинский лидер подчеркнул, что Тегеран к войне не стремится.

Ракетный обстрел Израиля 1 октября стал ответом на ликвидацию главы «Хезболы» Хасана Насраллы в Бейруте и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Удар по Хании был произведен на следующий день после его встречи с Пезешкианом, в ходе которой недавно избранный иранский лидер заявил о скором уничтожении Израиля.

1 октября официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты не хотят продолжения эскалации на Ближнем Востоке, однако ракетная атака Ирана по Израилю не должна остаться без ответа.

Ранее Россия осудила нападение Израиля на Ливан.