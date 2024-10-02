«Хезболла» запустила еще 100 ракет по северу Израиля

Шиитское движение «Хезболла» запустило еще 100 ракет по северу Израиля. О запусках сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Все 100 ракет упали в поле. Около 70 ракет — в районе Западной Галилеи. Два — возле Авивима, еще 30 — в районе Верхней Галиле.

2 октября «Хезболла» вступила в бой с израильской армией на юге Ливана в приграничном Марун-эр-Расе.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане.

28 сентября стало известно, что лидер «Хезболлы» Хасан Насралла ликвидирован в результате авиаудара, нанесенного истребителем военно-воздушных сил Израиля по подземному штабу организации на юге Бейрута. Информацию подтвердили в самой организации. В ходе операции по уничтожению Насраллы Израиль сбросил на южный пригород Бейрута 85 бомб весом в одну тонну.

Ранее Израиль одним ударом уничтожил верхушку «Хезболлы».