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Путин признался, что его впечатляет полет дрона

Путин: полет дрона впечатляет, это не может не нравиться

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Беспилотная авиация не может не нравиться. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече со студентами колледжей в индустриальном парке «Руднево», передает ТАСС.

Студенты, с которыми встретился российский лидер, специализируются на сборке и управлении беспилотников. Один из ребят рассказал Путину, что заинтересовался БПЛА еще будучи школьником, когда смотрел видео полета дронов.

«Это не может не нравиться. Впечатляет, конечно», — сказал президент.

Он поблагодарил молодежь за желание сохранить жизни участникам спецоперации.

Во время встречи глава государства также подчеркнул, что современные дроны коренным образом меняют принципы ведения боя. По его словам, сконструированные по последним технологиям БПЛА способны набрать высокую скорость и имеют мощные двигатели. Путин напомнил, что беспилотники даже могут противодействовать «большим летательным аппаратам».

Ранее украинский радиотехнолог пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.

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