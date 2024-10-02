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Военный эксперт рассказал, что даст ВС РФ взятие Угледара

Подполковник Иванников: взятие Угледара открыло дорогу ВС РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

Освобождение города Угледар поможет ВС РФ продвинуться не только на территории ДНР, но и войти в Запорожские и Херсонские области. Об этом заявил военный эксперт Олег Иванников, пишет aif.ru.

«Освобождение наши войсками Угледара сломало украинскую оборону на юге ДНР и лишило нацистский режим последнего боевого духа», — заявил он.

Иванников добавил, что российские военные продолжат брать под контроль населенные пункты, входящие в РФ по результатам референдума 2022 года.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что флаг России уже установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано. По его словам, в городе пока остаются разрозненные части ВСУ, продолжается «зачистка», и на это потребуется какое-то время.

Позже сообщалось, что российские подразделения разгромили элитную 72-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «Черных запорожцев» в Угледаре.

Ранее командование ВСУ дало разрешение на вывод войск из Угледара.

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