Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адвокат прояснил статус генерала Булгакова в деле о некачественных сухпайках

РИА: генерала Булгакова допросили по делу о сухпайках в качестве свидетеля

close
РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков был допрошен по делу о некачественных сухпайках в качествен свидетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

«Он был допрошен в августе следователем из следственной группы по делу о сухпайках, с тех пор его статус не менялся, больше никаких вопросов по этой теме не было», — рассказал Севрук.

Булгаков был задержан и арестован в конце июля. В правоохранительных органах тогда сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Однако, как выяснил позже «Коммерсантъ», уголовное дело против Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, экс-замминистра привлек подконтрольную фирму к работам с академией по договору на 250 млн рублей, и компания необоснованно получила аванс почти в 50 млрд рублей.

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами