Адвокат прояснил статус генерала Булгакова в деле о некачественных сухпайках

Экс-замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков был допрошен по делу о некачественных сухпайках в качествен свидетеля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Севрука.

«Он был допрошен в августе следователем из следственной группы по делу о сухпайках, с тех пор его статус не менялся, больше никаких вопросов по этой теме не было», — рассказал Севрук.

Булгаков был задержан и арестован в конце июля. В правоохранительных органах тогда сообщали, что Булгаков лоббировал интересы «Грязинского пищевого комбината», используя служебное положение.

По данным РИА Новости, под руководством генерала комбинат поставлял в войска некачественные продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Однако, как выяснил позже «Коммерсантъ», уголовное дело против Булгакова связано с заключением контрактов на оказание услуг по энергетическому обследованию систем внутреннего и наружного освещения Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова в Санкт-Петербурге. По версии следствия, экс-замминистра привлек подконтрольную фирму к работам с академией по договору на 250 млн рублей, и компания необоснованно получила аванс почти в 50 млрд рублей.

Ранее в деле о сухпайках для российских войск появилась сделка со следствием.