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Парламент Австралии предложил правительству нарастить помощь Украине

Сенат Австралии рекомендовал правительству увеличить военные поставки Украине

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ChameleonsEye/Shutterstock/FOTODOM

Сенат Австралии рекомендовал правительству увеличить военные поставки Украине. Об этом сообщает телеканал SBS.

Профильный комитет австралийского сената рекомендовал Канберре увеличить одновременно военную и гуманитарную помощь Киеву, а также предоставить комплексный пакет мер. Среди них — гарантия многолетней устойчивой поддержки Украине и создание централизованной системы оптимизации помощи.

Одна из конкретных рекомендаций — разрешить передавать Украине любую военную технику, в том числе списанную, если не будет аргументов против этого в отношении конкретного объекта. В это число будут входить также списанные танки M1A1 Abrams австралийской армии.

До этого стало известно, что американская компания AeroVironment достигла соглашения о локализации производства на Украине тактических барражирующих боеприпасов (также известных как БПЛА-камикадзе) Switchblade 600.

Ранее наемнику из Австралии заочно вынесли приговор в ДНР.

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