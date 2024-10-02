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В Пентагоне заявили, что странам НАТО необходима модернизация ВПК

Пентагон: НАТО необходима модернизация ВПК для противостояния РФ

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Помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что США считают необходимым всем членам НАТО провести модернизацию военно-промышленного комплекса (ВПК) для противостояния России. Об этом сообщает ТАСС.

«Единственное и важнейшее, что необходимо сделать союзникам, чтобы справиться с этим вызовом — это провести серьезное расширение и модернизация военной производственной базы», — заявила она.

Уолландер отметила, что странам альянса необходимо ускорить сроки модернизации.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона не ожидает никакого конструктива от нового генсекретаря НАТО Марка Рютте. Она назвала Рютте «ярым русофобом». По мнению дипломата, новый генеральный секретарь Североатлантического альянса продолжит антироссийскую деятельность. Захарова добавила, что России «стоит ожидать даже еще большей антироссийской риторики».

Ранее Китай сделал предупреждение НАТО.

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