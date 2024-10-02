Путин оценил роль дронов на поле боя

Современные дроны коренным образом меняют принципы ведения боя. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе со студентами колледжей, специализирующимися на сборке и управлении БПЛА, передает РИА Новости.

«Современные беспилотные летательные аппараты постепенно, но в корне меняют принципы ведения вооруженных действий», — отметил российский лидер.

По его словам, сделанные по последним технологиям БПЛА способны набрать большую скорость (300–700 километров в час), имеют мощные двигатели. Глава государства подчеркнул, что дронам теперь по силам сложные задачи, которые раньше могла выполнять только армейская, боевая авиация. Путин напомнил, что беспилотники даже могут противодействовать «большим летательным аппаратам». Он назвал данное направление «очень перспективным».

Путин обратил внимание, что БПЛА позволят сохранить жизни участникам спецоперации.

В среду, 2 октября, Путин открыл инновационный колледж для операторов БПЛА в индустриальном парке «Руднево».

Ранее украинский радиотехнолог пожаловался на превосходство РФ в борьбе с дронами.