Москалькова потребовала осудить пытки российских солдат

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала осудить пытки российских солдат в украинском плену. Об этом она заявила на международной конференции в Баку о проблемах пропавших без вести, передает ТАСС.

На конференции при участии Международного комитета Красного Креста, которая была организована государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, Москалькова заявила о том, что Россия накопила большой объем свидетельств пыток российских солдат, попавших в украинский плен.

«К сожалению, и мне тоже вернувшиеся из плена военнослужащие рассказывали о том, что их выводили на имитированный расстрел, что подвергали избиению, и это явление должно всеми нами осуждаться», — заявила Москалькова.

До этого стало известно, что украинские военные пытают российского пленного военнослужащего Сергея Полия и требуют от его семьи совершить теракт.

На видео российский военный лежит на полу в помещении, похожем на гараж. Неизвестный избивает его дубинкой в течение минуты.

Ранее на камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области.