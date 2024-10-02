Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москалькова потребовала осудить пытки российских солдат

Москалькова призвала осудить пытки солдат ВС РФ в украинском плену

close
Максим Блинов/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала осудить пытки российских солдат в украинском плену. Об этом она заявила на международной конференции в Баку о проблемах пропавших без вести, передает ТАСС.

На конференции при участии Международного комитета Красного Креста, которая была организована государственной комиссией Азербайджана по делам военнопленных, Москалькова заявила о том, что Россия накопила большой объем свидетельств пыток российских солдат, попавших в украинский плен.

«К сожалению, и мне тоже вернувшиеся из плена военнослужащие рассказывали о том, что их выводили на имитированный расстрел, что подвергали избиению, и это явление должно всеми нами осуждаться», — заявила Москалькова.

До этого стало известно, что украинские военные пытают российского пленного военнослужащего Сергея Полия и требуют от его семьи совершить теракт.

На видео российский военный лежит на полу в помещении, похожем на гараж. Неизвестный избивает его дубинкой в течение минуты.

Ранее на камере военного ВСУ обнаружили видео расстрела мирных жителей Курской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами