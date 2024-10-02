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Гладков сообщил о 13 пострадавших в Белгородской области в ходе обстрела ВСУ

Гладков: в результате обстрела села Ясные Зори пострадали 13 человек

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Украинские войска обстреляли село Ясные Зори в Белгородской области. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента пострадали 13 человек, еще одного спасти не удалось.

«Одиннадцать из них доставляются в больницы Белгорода. В областную клиническую больницу в тяжелом состоянии транспортируют двоих пострадавших», — рассказал глава области.

По его словам, у всех пострадавших наблюдаются различные осколочные ранения. Гладков уточнил, что всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Также сегодня Гладков сообщал, что дроны ВСУ атаковали российские грузовики на участке автодороги Белгород — ШебекиноВолоконовка. В результате атаки пострадали оба водителя. Одного из них не удалось спасти. Второго доставили в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы.

Кроме того, был обстрелян сам город Шебекино. В больницу попали две несовершеннолетние девочки.

Ранее Гладков рассказал о формировании батальона «Барс — Белгород».

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