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Эксперт опровергли применение ОДАБ-9000 в зоне СВО

Военные эксперты опровергли применение ВС РФ ОДАБ-9000 в Волчанске

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Минобороны России

Сообщения о первом применении в Волчанске супермощной бомбы ОДАБ-9000 вызывают сомнения. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

Незадолго до этого в Сети появились кадры, на которых якобы снято первое применение ОДАБ-9000 в зоне проведения спецоперации. Об ударе по позиции ВСУ сообщал военкор Андрей Руденко.

Однако авторы материала отмечают, что взрыв был такой силы, что даже военные специалисты не понимают, какое оружие было применено. Они отмечают, что запечатленный взрыв может соответствовать снаряду ФАБ-5000.

18 сентября сообщалось, что ВС России уничтожили более 170 солдат ВСУ в Волчанске. Кроме того, по данным Минобороны РФ, российские части ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Ранее военный эксперт заявил, что ВСУ докладывают о превосходстве ВС РФ у Волчанска.

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