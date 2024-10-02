В Крыму военный упал с кровати и попытался получить 3 млн за боевую травму

Военнослужащий из Севастополя получил условный срок за то, что выдал травму руки, которую получил, упав с кровати, за ранение при авианалете. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Мужчина был травмирован во время прохождения службы на СВО, он собрал медицинские справки и подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 млн рублей. Деньги ему были перечислены.

Во время служебной проверки выяснилось, что военнослужащий обманул командование. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса — мошенничество при получении выплат. Военный был приговорен к лишению свободы на два с половиной года условно с испытательным сроком в полтора года, выплаченную сумму он обязан вернуть.

До этого СМИ сообщили, что следователи подозревают бывшего адвоката Эльмана Пашаева в том, что в апреле он мог сымитировать ранение в зоне специальной военной операции, чтобы получить 3 млн рублей из госбюджета. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе проверяют достоверность июльской записи Пашаева в соцсетях, где экс-адвокат писал, что выжил после удара украинского беспилотника.

Ранее сообщалось, что Пашаева могут уволить из ВС РФ за выезд из зоны СВО.