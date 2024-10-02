Российские военные разрушили отель «Камелот» на дороге между Краматорском и Славянском в Донецкой народной республике (ДНР). Как пишет Telegram-канал «Тройка», в гостинице базировались боевики украинского спецподразделения «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

По данным канала, «горячий привет» от ВС РФ прилетел в отель в 05:00 мск. Факт удара также подтверждают Telegram-каналы «Русская Весна Z : спецоперация на Украине и Донбассе» и «Донбасский партизан».

Число находившихся в гостинице боевиков не уточняется.

29 сентября пророссийское подполье сообщило об ударе по зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По словам координатора николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергея Лебедева, в здании находились офицеры из стран НАТО.

Ранее стало известно, что ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на заводе «Южмаш».