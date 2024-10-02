В Курской области сбили ракету и три беспилотника

Силы противовоздшуной обороны России сбили ракету и три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области . Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Алексей Смирнов.

Граждан призвали не приближаться к обломкам дронов.

До этого Смирнов сообщил о ликвидации авиационной бомбы ВСУ в Курской области.

1 октября министерство обороны РФ показало, как расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» в составе российских войск активно уничтожают живую силу и технику ВСУ в Курской области. По данным ведомства, военнослужащие страны могут поражать цели на расстоянии десятков километров. Для этого они используют осколочно-фугасные боеприпасы.

Как отметил офицер группировки войск «Север» с позывным «Байкал», в последнее время ситуация на границе стала более спокойной. Причина заключается в том, что украинские формирования отказались от регулярных попыток прорваться вглубь российского региона. При этом, если ВСУ все же организуют подобные атаки, они вовремя отражаются ВС РФ.

Ранее школы Курска и Курчатова перевели на очно-дистанционный формат обучения.