Премьер Израиля проводит консультации с силовым блоком в штабе минобороны

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит консультации с руководством силовых и оборонных ведомств в штабе министерства обороны в Тель-Авиве. Об этом сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

«Биньямин Нетаньяху в настоящий момент находится в комплексе «Кирия» в Тель-Авиве для консультаций с руководителями силовых ведомств», — отметили в канцелярии.

Совещание проходит на следующий день после масштабной ракетной атаки по Израилю и на фоне заявлений руководства страны, что на эту атаку последует жесткий ответ еврейского государства.

До этого американская газета The New York Times сообщила, что израильская армия на фоне проведенной Ираном накануне ракетной атаки планирует далее продвинуться вглубь территории Ливана «на несколько миль».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее в Кремле рассказали о реакции России в случае полномасштабной войны на Ближнем Востоке.