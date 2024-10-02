Вооруженные силы Украины (ВСУ) никогда не выйдут на границы 1991 года. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Вероятно, это было бы победой, но реальность такова, что Украина никогда не была в состоянии даже оттеснить русских к границам, и она, конечно, не сможет войти в Россию и добраться до Москвы», — заявил Бо.

По мнению офицера, в данный момент ситуация на фронте складывается исключительно в пользу России, а украинские войска несут тяжелые потери на всех фронтах.

До этого газета Financial Times (FT) со ссылкой на украинского чиновника сообщила, что «план победы Украины» является отходом от цели возвращения к границам страны 1991 года.

Источник газеты при этом уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский не мог не повторить в плане требование принять страну в НАТО. В противном случае могло бы показаться, что украинские власти смягчают свою позицию по поводу западных гарантий безопасности.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.