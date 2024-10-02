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ВСУ обстреляли два грузовых автомобиля в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали два грузовых автомобиля в Белгородской области

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка два FPV-дрона атаковали российские грузовики. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали оба водителя. Одного из них не удалось спасти.

«Водитель второго транспортного средства ранен. Мужчину с минно-взрывной травмой и ушибленной раной головы попутным транспортом доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков.

Информация о последствиях атаки уточняется. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Незадолго до этого украинские военные атаковали грузовой автомобиль в селе Черемошное в Белгородском районе. Известно, что пострадал водитель. Мужчину доставили в Октябрьскую районную больницу.

Кроме того, ВСУ помощью FPV-дрона атаковали село Тишанка Волоконовского района Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя.

Ранее ВСУ обстреляли церковь и мемориал в память о Великой Отечественной войне.

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