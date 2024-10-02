Российские военные захватили в Угледаре флаг элитной бригады ВСУ

Российские подразделения разгромили элитную 72-ю механизированную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) имени «Черных запорожцев», захватив ее флаг и трофеи в Угледаре Донецкой народной республики. Об этом сообщил Telegram-канал «Русская Весна».

На опубликованном каналом видеоролике видны шевроны и жетоны бригады, а также ее флаг с эмблемой. Среди трофеев — плиты для бронежилетов производства США.

Советник главы ДНР Ян Гагин сообщал, что флаг России уже установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано. По его словам, в городе пока остаются разрозненные части ВСУ, продолжается «зачистка», и на это потребуется какое-то время.

Британская газета Telegraph писала, что в окружении в Угледаре могут находиться сотни украинских солдат.

По словам одного из бойцов ВСУ, который говорил с изданием New York Times, в Угледаре больше невозможно оставаться, поскольку удерживать позиции негде. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины назвали позором потерю Угледара.