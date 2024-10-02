Средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 32 590 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 469 боевых машин РСЗО ВСУ.

Также в Минобороны России заявили о взятии под контроль ВС РФ Верхнекаменского в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве также сообщили о нанесении удара по живой силе ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра.

Ранее российские войска заняли село Крутой Яр в ДНР.