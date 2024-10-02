Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Средства ПВО сбили 32 беспилотника ВСУ за сутки

МО: средства ПВО за сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer и 32 БПЛА ВСУ

close
Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили управляемую авиабомбу Hammer французского производства и 32 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о специальной военной операции.

«Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба Hammer 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — проинформировали в российском оборонном ведомстве.

В министерстве добавили, что всего с начала спецоперации российские военнослужащие уничтожили 646 самолетов, 283 вертолета, 32 590 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 18 471 танк и другие боевые бронированные машины, 1 469 боевых машин РСЗО ВСУ.

Также в Минобороны России заявили о взятии под контроль ВС РФ Верхнекаменского в Донецкой народной республике (ДНР). В ведомстве также сообщили о нанесении удара по живой силе ВСУ в районе Константиновки и Часова Яра.

Ранее российские войска заняли село Крутой Яр в ДНР.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами