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Командование ВСУ дало разрешение на вывод войск из Угледара

«Страна.ua»: ВСУ получили приказ выйти из Угледара

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Reuters

Украинские войска получили приказ выйти из Угледара. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на оперативно-стратегическую группировку украинских войск «Хортица».

«Командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара», — говорится в сообщении.

До этого советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что в Угледаре остаются мирные жители, точное их число назвать невозможно.

Гагин также сообщал, что флаг России установлен на здании администрации Угледара, но говорить о взятии города пока рано.

Украинский генштаб перестал упоминать в фронтовых сводках город Угледар. В последний раз город фигурировал в отчете генштаба утром 1 октября. В этот день российские военкоры сообщили о взятии Угледара.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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