В США заявили о срыве планов Израиля после ракетного удара Ирана

Удары иранских баллистических ракет нанесли серьезный ущерб военной инфраструктуре Израиля. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.

«Ущерб, нанесенный операцией, вызвал вопросы о том, может ли Израиль продолжать свое вторжение в соседний Ливан, которое началось менее чем за два дня до иранских ударов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были нанесены удары по местам сосредоточения израильской армии, в том числе танков и бронетехники, что может значительно осложнить будущие наступательные операции Израиля.

1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, выпустив по нему несколько сотен ракет. В частности, взрывы зафиксировали в городах Иерусалим и Тель-Авив. Причиной для атаки послужило уничтожение еврейским государством инфраструктуры ливанского движения «Хезболла» и палестинского движения ХАМАС.

Как рассказали в генеральном штабе вооруженных сил Ирана, целями стали две базы военно-воздушных сил Израиля и штаб-квартира Моссада. При этом портал Axios со ссылкой на источники написал, что по штаб-квартире Моссада были выпущены «десятки ракет». Но ни одна из них не попала внутрь комплекса, поэтому здание не пострадало.

Ранее сообщалось, что Франция участвовала в отражении ракетного удара Ирана по Израилю.