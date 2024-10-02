Страны Запада объявили о новых военных поставках для Украины

Несколько стран НАТО объявили о новых поставках оружия для Киева. О том, какие именно виды вооружений получит Украина, рассказало РИА Новости.

В первом пакете военной помощи на $375 млн будет новинка — управляемая бомба AGM-154A JSOW, которую ВСУ получат в кассетном варианте. Предполагается, что они будут поставлены на вооружение истребителям F-16.

В данном пакете помощи также будут противотанковые управляемые ракеты TOW и Javelin, а также управляемые ракеты HIMARS.

Во второй пакет военной помощи (Ukraine Security Assistance Initiative — USAI), общей стоимостью $2,4 млрд, войдут разного типа беспилотники, комплексы РЭБ, безэкипажные катера, оборудование защищенной радиосвязи. Однако в ближайшее время передать его Киеву не получится.

Помощь Украине продолжает оказывать Германия. На нужды Киева в ФРГ выделили 22 танка Leopard 1A5, 22 бронемашины класса MRAP, 12 самоходных артиллерийских установок PZH 2000.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский пообещал максимально эффективно использовать новую военную помощь США.

Ранее Литва передала Украине новую партию помощи.