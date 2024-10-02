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В Госдуме рассказали о планах НАТО относительно России

Депутат ГД Шеремет: НАТО хочет легализовать удары по РФ, оставшись в стороне

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Johanna Geron/Reuters

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет рассказал, что Североатлантический альянс хочет легализовать удары по территории России, при этом оставшись в стороне. Его слова передает РИА Новости.

«За созданием так называемых новых украинских ракет, без сомнения, стоят западные специалисты из структур НАТО, которые таким образом хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне», — пояснил Шеремет.

Он посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому перестать прятаться в бункере, «а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив ее народ от всех бед и печальной участи».

До этого Шеремет называл визит президента Украины Владимира Зеленского в США вмешательством в выборы президента США и попранием конституции Соединенных Штатов. Целью визита Зеленского в США Шеремет назвал поддержку Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США.

Ранее в НАТО обозначили признаки «российского вторжения».

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