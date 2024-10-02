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В украинских войсках признали превосходство ВС РФ

Генштаб ВСУ заявил о превосходстве российских войск в технике и живой силе

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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы РФ превосходят украинские войска по количеству солдат и техники. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Российские бойцы, используя свое превосходство в живой силе и технике, безостановочно атакуют наши позиции», — говорится в заявлении.

В связи с этим в генштабе ВСУ назвали сложной обстановку на поле боя. Представители украинских войск подчеркнули, что за минувшие сутки на разных участках фронта было зафиксировано 155 сражений.

1 октября российские военные корреспонденты заявили, что солдаты ВС РФ взяли под свой контроль город Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). По их словам, бойцы ВСУ покинули практически все позиции в пределах населенного пункта. Это позволило российским солдатам сфотографироваться с государственным флагом сразу в нескольких его районах.

Комментируя ситуацию, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал позором потерю Угледара. Он обратил внимание, что военнослужащие удерживали город «больше двух лет», и призвал отправить в отставку министра обороны страны Рустема Умерова.

Ранее российский офицер рассказал, с какими трудностями столкнулись ВС РФ во время боев за Угледар.

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