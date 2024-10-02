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Американские корабли в ходе атаки Ирана на Израиль сбили несколько ракет

WP: корабли США во время атаки Ирана на Израиль сбили несколько ракет

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Unsplash

Американские корабли в Средиземном море во время атаки Ирана на Израиль сбили несколько ракет. Об этом сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на представителей Минобороны США.

По их данным, эсминцы Соединенных Штатов перехватывали ракеты в восточной части Средиземноморья.

До этого газета The New York Times сообщала, что Иран подготовил большое количество ракет, чтобы использовать их в случае атаки со стороны Израиля или США.

1 октября Иран организовал массированную атаку на Израиль, выпустив по нему сотни ракет. Причиной для ударов послужило уничтожение еврейским государством военной инфраструктуры движений ХАМАС и «Хезболла» на территории сектора Газа и Ливана соответственно.

На следующий день портал Axios со ссылкой на израильских чиновников сообщил, что в ближайшие дни Израиль может нанести ответные удары по стратегическим объектам в Иране. По информации журналистов, власти еврейского государства рассматривают возможность атаковать нефтяные и даже ядерные объекты Исламской Республики.

При этом в материале подчеркивается, что в целом США готовы поддержать действия Израиля в отношении Ирана. Однако американская администрация дала понять, что ответные меры должны быть взвешенными.

Ранее в Израиле раскрыли подробности об отражении атаки со стороны Ирана.

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