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В США заявили, что ВСУ признают фактическую потерю Покровска

WP: ВСУ признают фактическую потерю Покровска из-за разрушения инфраструктуры

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Eugene Symonenko/Shutterstock/FOTODOM

Украинские войска признают, что де-факто потеряли Покровск (украинское название Красноармейска), поскольку были разрушены критически важные инфраструктурные объекты. Об этом пишет американская газета Washington Post (WP) со ссылкой на солдат ВСУ.

«По словам солдат, разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян, что вынуждает прокладывать более длинные и опасные маршруты через этот район», — говорится в материале.

Как рассказал изданию аналитик Black Bird Group, компании, которая анализирует разведданные, находящиеся в открытом доступе, Паси Паройнен, в августе и сентябре текущего года, российская армия шла вперед в Донбассе со скоростью, которую не фиксировали с 2022-го.

Отмечается, что больше всего территорий ВС РФ удалось взять после вторжения украинских войск в Курскую область.

29 сентября британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что российская армия способна очень быстро взять под свой контроль Покровск, поскольку ВСУ уже не в состоянии вести подобные сражения, как это было в населенных пунктах Артемовске и Авдеевке.

Ранее стало известно, что российские военные заняли серьезный укрепрайон на пути к Покровску.

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