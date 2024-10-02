Хуситы ударили по объектам в Израиле

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные удары по военным объектам на территории Израиля. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah Al Masirah.

По его словам, ракетные войска Вооруженных сил Йемена нанесли удар тремя крылатыми ракетами «Кудс-5» по объектам «на оккупированной территории Палестины».

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявила о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет. Иран также неоднократно заявлял о своей поддержке хуситов.

КСИР предупредил Израиль о сокрушительных атаках в случае удара по Ирану.